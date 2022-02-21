أمريكا تلوح بالعقوبات الفورية بعد اعتراف روسيا باستقلال لوجانسك ودونيتسك عن أوكرانيا

الشارقة - اميمة ياسر -

علّق البيت الأبيض على القرار الذي أصدره الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالاعتراف باستقلال جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك عن أوكرانيا.

وقال البيت الأبيض، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية"، إنه "توقع أن تتخذ روسيا خطوة الاعتراف باستقلال المنطقتين الأوكرانيتين"، مؤكداً: "نحن مستعدون للرد على الفور".

وأضاف البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيصدر قراراً بحظر الاستثمار والتجارة في دونيتسك ولوجانسك.

كما أشار إلى أنه سيتم فرض عقوبات على أي فرد أو كيان يتعامل مع المنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا.

وأوضح البيت الأبيض أنه سيعلن قريباً عن إجراءات إضافية تتعلق بانتهاك روسيا الصارخ لالتزاماتها الدولية.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعترافه بجمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين المعلنتين ذاتياً في شرق أكرانيا كدولتين مستقلتين.

ووقع بوتين على مرسوم بهذا الخصوص وذلك حسبما أظهر التلفزيون الرسمي الروسي.

ومن المتوقع أن يؤجج القرار الروسي وتيرة الصراع الأوكراني، حيث أدان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خطوة موسكو واصفاً إياها بأنها "خرق للقانون الدولي وانتهاك سافر لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".