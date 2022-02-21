عدواني وتأجيج للصراع ومطالبات بفرض عقوبات.. أوروبا تنتفض بعد قرار بوتين باستقلال لوجانسك ودونتسك عن أوكرانيا

الشارقة - اميمة ياسر - - شريف الجنيدي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، الاعتراف الفوري باستقلال "جمهوريتي لوجانسك ودونتسك الشعبيتين"، المنطقتين الانفصاليتين في شرقي أوكرانيا، في خطوة من شأنها إشعال التوتر مع الغرب.

ورداً على تلك الخطوة، أعلن قادة أوروبيون، أن الاتحاد الأوروبي سيرد "بحزم" على اعتراف بوتين بمناطق الانفصاليين شرقي أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن اعتراف روسيا باستقلال لوجانسك ودونيتسك انتهاك لسيادة أوكرانيا، وفقاً لقناة "العربية" الإخبارية.

واعتبر جونسون أن روسيا تنصلت من اتفاقيات مينسك باعترافها بالانفصاليين في شرق أوكرانيا.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني أنه سيتصل بالرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ليعلن تضامن بريطانيا معه.

من جانبه، أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيرد بشكل حازم على اعتراف روسيا بالانفصاليين في شرق أوكرانيا.

وأعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، أن قرار روسيا "يؤجج الصراع في أوكرانيا"، مؤكداً أنه "يقوض سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

وفي السياق ذاته، طالب وزير خارجية لاتفيا الاتحاد الأوروبي "بفرض عقوبات على روسيا بعد اعترافها بمناطق الانفصاليين بأوكرانيا".

واعتبر رئيس وزراء بولندا، ماتيوز موراوسكي، قرار اعتراف روسيا بالانفصاليين في أوكرانيا بـ "العدوان".

,قرر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قطع زيارته إلى الكونغو وعودته إلى نيويورك بسبب تداعيات الأزمة الأوكرانية.

في الوقت ذاته، أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أنه ناقش تطورات الساعات الأخيرة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية" أن الرئيس الأوكراني يترأس اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الوطني لمناقشة تداعيات القرار الروسي.