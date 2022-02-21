بوتين يشعل التوتر مع الغرب ويعترف رسمياً باستقلال جمهوريتيّ لوجانسك ودونتسك عن أوكرانيا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف الفوري باستقلال "جمهوريتي لوجانسك ودونتسك الشعبيتين"، المنطقيتين الانفصاليتين في شرقي أوكرانيا، في خطوة من شأنها إشعال التوتر مع الغرب.

جاء ذلك في خطاب ألقاه إلى الشعب الروسي مساء الإثنين.

وفي كلمته، أكد بوتين أن "أوكرانيا جزء لا يتجزأ من تاريخ روسيا"، وسط ترقب دولي للخطوات التي ستتخذها موشكو حيال هذا البلد.

وقال بوتين إن "الزعيم الشيوعي السابق جوزيف ستالين، حرر أوكرانيا ومنحها بعض الأراضي لتشكيل دولتها.. وهي جزء لا يتجزأ من تاريخنا".

وعن منطقة دونباس المتنازع عليها، قال الرئيس الروسي إنها "سُحبت من سيادة روسيا إلى السيادة الأوكرانية"، مؤكداً أن شرقي أوكرانيا "أرض روسية قديمة."

وأكد بوتين على أن روسيا قدمت بشكل دائم مساعدات لشركائها في رابطة الدول المستقلة من الاتحاد السوفييتي، ومن ضمنها أوكرانيا.

وأشار إلى أن روسيا تحملت مسئولية جميع ديون دول الاتحاد السوفيتي، لافتاً إلى أن المساعدات التي قدمتها روسيا لأوكرانيا منذ عام 1991 وصلت إلى أكثر من 150 مليار دولار.

وواصل: "أوكرانيا استفادت من التعامل مع روسيا ولم تقدم أي شيء لها".

وأضاف بوتين: "لم تف أوكرانيا بأي التزامات تجاه روسيا، ويكفي أن نتذكر سرقتها للغاز، وابتزازها لروسيا بسبب مرور الغاز من أراضيهم، واستخدموا هذه الورقة لتهديد روسيا والحوار مع الغرب."

وأشار بوتين إلى أن "أوكرانيا بدأت باستنساخ النظام الغربي، ولم تكترث الحكومة لازدهار الشعب، بل العمل على تحقيق الأرباح لإبرام الصفقات مع الدول الغربية".

وتابع: "أوكرانيا لم يكن لديها مطلقاً تقاليد دولة حقيقية.. وهي الآن تعيش أزمة اقتصادية واجتماعية وإنسانية.. أوكرانيا أصبحت دولة فقيرة وذات اقتصاد منهار".

وتساءل الرئيس الروسي: " هل ما تعيشه أوكرانيا يمثل الحضارة الغربية؟".

ووجه بوتين حديثه للشعب الأوكراني: "عليكم أن تفهموا أن بلدكم تحت الاستعمار".

كما هاجم بوتين الحكومة الأوكرانية لمحاربتها للغة الروسية: "السلطات الأوكرانية عملت على تهميش اللغة الروسية.. اليوم ينظر للناطق باللغة الروسية في أوكرانيا على أنه "أجنبي".