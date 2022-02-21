شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تواصل جولات "تدريب المحليات" بمقرات نوابها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جولاتها التدريبية للمحليات، وذلك بدوائر نوابها، وفى هذا الصدد تواجد نادى مدربى التنسيقية، هذا الأسبوع بدائرة كل من النائب نادر مصطفى والنائبة هادية حسنى أعضاء مجلس النواب بمحافظة الشرقية، واستمر التدريب الذى يقدمه نادى مدربى التنسيقية لمدة ثلاثة أيام بشكل مكثف.

وتضمن التدريب عدد من الموضوعات الهامة، حيث افتتح التدريب النائب خالد بدوى عضو مجلس النواب بمحاضرتين بعنوان "الإدارة المحلية فى الدستور والقانون"، و"مهام المحليات وأدواتها الرقابية"، وفى اليوم الثانى قدم المهندس إبراهيم رمضان عضو التنسيقية تدريبًا بعنوان "إدارة الحملات الانتخابية واستخدام السوشيال ميديا فى الدعاية الانتخابية".

واختتم البرنامج فى اليوم الثالث النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ، فقدم تدريباََ عن مهارات التواصل والتعامل مع شكاوى المواطنين، وكان قد أعلنا بشكل مسبق كل من النائب نادر مصطفى والنائبة هادية حسنى عن الدورة التدريبية وتم فتح باب التسجيل للراغبين ثم مرحلة المقابلات الشخصية لتحديد العناصر المناسبة.

يأتى هذا فى إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على تدريب الكوادر السياسية ونقل خبرات أعضائها ونوابها للراغبين فى العمل السياسى، حيث حضر كل من النائبة إيمان الألفى عضو مجلس النواب، وكل من النائب محمد السباعى والنائب أكمل نجاتى عضوى مجلس الشيوخ، ومن نادى مدربى التنسيقية النائب أحمد فتحى وأسامة هشام، ومن لجنة التنظيم محمد طه وحازم ضيف.



