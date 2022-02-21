شكرا لقرائتكم خبر عن وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يلتقى السفير اللبنانى فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، السفير على الحلبى، سفير لبنان لدى القاهرة، وفى بداية اللقاء، أبدى السفير إعجابه بتجربة التنسيقية كمنصة سياسية شبابية قائمة على التعددية والتنوع والحوار بين الشباب من مختلف الأيدولوجيات الحزبية والسياسية فى مصر.

وأشاد السفير بمتانة العلاقات المصرية اللبنانية وعمق الروابط الأخوية بين البلدين، مؤكدًا أن مصر الشقيقة الكبرى دائما ما تكون داعمة لسائر الدول العربية، وطالما وقفت إلى جوار لبنان فى مختلف التحديات.

وأكد "الحلبى" أن القيادة السياسية المصرية حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لبلاده، مستشهدًا بأهمية خطوة تصدير الغاز المصرى إلى لبنان، كما اطلع السفير وفد التنسيقية على آخر المستجدات على الساحة اللبنانية.

وفى ختام اللقاء قدم حسام الدين محمود، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين درع "التنسيقية" للسفير تقديرًا له ولجهوده وحرصه على التعاون بين البلدين.

ضم وفد التنسيقية خلال اللقاء النائب أحمد مقلد، النائب طارق الخولى، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، وفيولا فهمي، حازم هلال وحسام الدين محمود، أعضاء تنسيقية وشباب الأحزاب والسياسيين.