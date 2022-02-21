52 ألف مؤسسة أهلية مهددة.. رئيس اتحاد الجميعات يطالب بتخفيض إيجارات المجتمع المدني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

رفض مجلس النواب، مطالب النائب طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجميعات الأهلية، بتخفيض الزيادات المقررة بتعديلات قانون الإيجار غير السكني على الجميعات الأهلية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد. (بديلاً عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى).

وقال عبدالقوي، إن مصر بها 52 ألف جمعية ومؤسسة أهلية الجميعات وهي طبقًا للقانون غير هادفة للربح، بسبب ذلك القانون سيتم طرد معظم تلك الجمعيات، لافتًا إلى إذا كان الهدف من القانون هو معالجة أضرار جائحة كورونا، فإن الجمعيات الأهلية أول من ساند الدولة في تلك الجائحة وقدمت 30% من الخدمات الطبية للمواطنين.

وأضاف: "لا أطالب بإعفاء الجمعيات إعفاء كلي من الزيادات ولكن بدلًا من أن تكون الزيادة 5 أضعاف في السنة الأولى تكون بالنسبة للجميعات 3 أضعاف، وتكون الزيادة 10% بدلًا من 15% وذلك من أجل الحفاظ على تلك الجميعات التي تقدم خدمة كبيرة للمواطنين".

من ناحيته علق المستشار علاء الدين فؤاد، وزير الشئون النيابية على مطالب النائب طلعت عبدالقوي قائلًا: "الحكومة الزمت نفسها بـ5 أضعاف و15% زيادة سنوية.. استثناء الجميعيات الأهلية ليس لها محل خاصة أننا نسعى للمساواة بين المراكز القانونية".

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