بوتين يطالب بوقف فوري للعمليات العسكرية الأوكرانية

طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كييف بوقف عملياتها العسكرية في شرق البلاد فورًا تحت طائلة تحميلها المسؤولية عن أيّ سفك للدماء، بينما اعترف بالانفصاليين في شرق أوكرانيا.
وقال بوتين خلال خطاب استمر ساعة مساء الإثنين «نطالب بوقف العمليات العسكرية فورًا... وإلا فإنّ المسؤولية عن استمرار سفك الدماء ستقع على ضمير النظام الحاكم في أوكرانيا بشكل كامل».
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