‏رسميا.. بوتين يعلن الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك عن أوكرانيا

اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميا ‏باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك عن أوكرانيا، الأمر الذي يعني قدرة القوات الروسية دخول هذين الإقليمين حال طلب منها ذلك.



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