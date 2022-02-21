بوتين: أوكرانيا جزء لا يتجزأ من تاريخنا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه الذي وجهه إلى الأمة الروسية مساء اليوم الإثنين، أن أوكرانيا جزء لا يتجزأ من تاريخ روسيا.

وأضاف أن شرق أوكرانيا أرض روسية قديمة، وأن روسيا الشيوعية هي من أسس أوكرانيا الحديثة.

وقال بوتين، في وقت سابق، إن روسيا ستقرر ما إذا كانت ستعترف باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا في وقت لاحق اليوم.