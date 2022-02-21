لتفادي غزو أوكرانيا.. تحرك فرنسي لعقد قمة بين بايدن وبوتين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 فبراير 2022 10:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 21 - فبراير - 2022 9:40 مساءً

قالت فرنسا إن وزير خارجيتها جان-إيف لودريان سيلتقي نظيره الروسي سيرجي لافروف في باريس الجمعة القادمة.

وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية الإثنين، إن لودريان سيلتقي لافروف في باريس الجمعة لوضع الأسس لقمة محتملة بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين.

وأوضحت الوزارة في بيان أن لافروف وافق على عقد اجتماع “لإجراء مشاورات تحضيرية للقمة التي اتُفق عليها من حيث المبدأ”، في مكالمة هاتفية الأحد بين بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وسيأتي لقاء لافروف ولودريان بعد ساعات من لقاء وزير الخارجية الروسي ونظيره الأمريكي الخميس في جنيف.

وقال وزير الخارجية الروسي الإثنين، إن روسيا مستعدة خلال لقاء أنتوني بلينكن، لمناقشة جميع القضايا الأمنية مع شركائها الغربيين، لكنها تتخذ موقفا فقط من توسع حلف الناتو.

في وقت سابق، أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اقترح عقد قمة مشتركة بين بوتين وبايدن، حيث وافق الرجلان على الفكرة من حيث المبدأ، فيما قال البيت الأبيض إن بايدن وافق من حيث المبدأ على عقد اجتماع مع الرئيس الروسي إذا لم يحدث غزو للأراضي الأوكرانية.

يأتي ذلك فيما قال الرئيس الروسي إن سلطات أوكرانيا تصر على الخيار العسكري ضد مدينة دونباس، متهما سلطات أوكرانيا بالتهرب من تنفيذ اتفاقيات مينسك.