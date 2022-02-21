تصعيد خطير.. بوتين يقرر الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 فبراير 2022 10:22 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 21 - فبراير - 2022 8:33 مساءً

قال الكرملين إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أبلغ نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني، أولاف شولتس، بأنه سيوقع مرسوما للاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

وأفاد الكرملين، في بيان أصدره مساء الاثنين، بأن بوتين أجرى مكالمتين هاتفيتين مع كل من ماكرون وشولتس، حيث “أبلغهما بنتائج الاجتماع الموسع لمجلس الأمن الروسي الذي استعرض الأوضاع الحالية حول دونباس في سياق قرار مجلس الدوما الروسي الخاص بمسألة الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين”.

وأشار الكرملين إلى أن بوتين تلقى كذلك اليوم طلبا من رئيسي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، دينيس بوشيلين ودينيس باسيتشنيك، للاعتراف بسيادتهما “في ظل العدوان العسكري للسلطات الأوكرانية وعمليات القصف المكثفة لأراضي دونباس، الأمر الذي يؤدي إلى معاناة السكان المدنيين”.

وتابع البيان أنه “علما بهذه الأمور ذكر الرئيس الروسي أنه ينوي أن يوقع في الوقت الأقرب على مرسوم مناسب” للاعتراف باستقلال الجمهوريتين.

وأشار الكرملين إلى أن “الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني أعربا عن خيبة أملهما من هذه التطورات، لكمهما أكدا الاستعداد للاستمرار في الاتصالات”.

والاثنين دعا أعضاء مجلس الأمن الروسي رئيس البلاد إلى الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين ذاتيا واللتين كانت موسكو تعتبرهما جزءا من أراضي أوكرانيا، متهمين السلطات الأوكرانية بالسعي لحل قضية دونباس عسكريا.

وتشهد أوكرانيا منذ العام 2014 أزمة سياسية عسكرية حادة اندلعت بعد تغير السلطة بالقوة في كييف إثر مظاهرات واسعة بدعم من الغرب ومشاركة مكثفة من قبل القوى القومية المتطرفة في البلاد.

ونشبت في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا والتي تقطنها أغلبية ناطقة باللغة الروسية حرب بين القوات المحلية والحكومة، فيما أعلن السكان المحليون في أبريل 2014 إنشاء جمهوريتي دونيتسك ولوغانتسك الشعبيتين اللتين لا تحظيان حاليا بأي اعتراف دولي.

والجمعة أعلن كل من بوشيلين وباسيتشنيك بدء عمليات إجلاء سكان الجمهوريتين إلى أراضي روسيا بهدف تفادي سقوط ضحايا بين المدنيين على خلفية تصاعد الأعمال القتالية مع القوات الحكومية الأوكرانية التي كثفت عمليات قصف المنطقتين.