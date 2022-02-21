انطلاق صافرات الإنذار في مدينة دونيتسك شرقي أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 فبراير 2022 10:22 مساءً - منذ ساعتين

سمع دوي صافرات الإنذار التي تفيد بضرورة دخول الملاجئ الأرضية في مدينة دونيتسك الأوكرانية، اليوم الإثنين.

وأفادت وسائل إعلام بمقتل جندي أوكراني في قصف للانفصاليين على منطقة دونباس.

وقال شاهد من رويترز، إنه تسنى سماع دوي عدة انفجارات في نحو الساعة 16:15 بتوقيت جرينتش، اليوم الإثنين، في وسط مدينة دونيتسك التي يسيطر عليها الانفصاليون المدعومون من روسيا في شرق أوكرانيا.

ولم تتضح بعد طبيعة الانفجارات.

وأعلن الجيش الروسي أنه قتل 5 أشخاص وصفهم بمخربين قدموا من أوكرانيا. وأضاف الجيش الروسي أن مركبتين قتاليتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية انتهكتا الحدود الروسية. من جهتها نفت أوكرانيا دخول مخربين من أراضيها إلى روسيا.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين لمجلس الأمن التابع له اليوم الإثنين، إن على روسيا دراسة الاعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، وهي خطوة من شأنها تصعيد حدة المواجهة مع الغرب وكييف.

وقال إنه سيتخذ اليوم قرارا بشأن الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليتين في أوكرانيا.

وخلال كلمته أمام اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الوطني قال بوتين إنه لا تبدو أي آفاق لعملية سلام من أجل إنهاء الصراع في أوكرانيا. واتهم بوتين الولايات المتحدة بالتخلي عن أي الاتفاقيات محذرا من أن انضمام أوكرانيا إلى الناتو سيزيد التهديدات والمخاطر على روسيا.