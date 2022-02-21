المتطرف بن غفير يجدد اقتحامه لحي الشيخ جراح بالقدس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 فبراير 2022 10:22 مساءً - منذ ساعتين

جدد عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف، ايتمار بن غفير، وعدد من أنصاره اقتحامهم حي الشيخ جراح شمال القدس المحتلة، وتوجه إلى أرض عائلة سالم حيث أقام ما يسمى بمكتبه البرلماني.

وقال شهود عيان إن بن غفير وصل إلى الحي وأقام أنصاره خيمة جديدة على أرض عائلة سالم دون أن تحرك شرطة الاحتلال ساكنا، فيما تواجد عدد من المتضامنين في المكان ورددوا الهتافات المنددة بسياسة الاحتلال واستفزازات المستوطنين.

وكان المتطرف بن غفير حاول صباح أمس نقل مكتبه إلى مقابل منزل عائلة السعو في الحي، وهو ما اعتبره الأهالي خطوة استفزازية جديدة من طرفه، وتصدوا له برفع العلم الفلسطيني بوجهه، حتى أزال المكتب.

ولليوم التاسع على التوالي تفرض سلطات الاحتلال حصارا على منطقة منزل عائلة سالم المهددة بالترحيل وتمنع المتضامنين من الوصول بعد افتتاح بن غفير مكتبا له في حي الشيخ جراح بالقدس.

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، على الأهالي والمتضامنين معهم في حي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة، ما أدى لإصابة عدد منهم برضوض وكسور استدعى نقل أحدهم إلى المستشفى.

وأفادت مصادر محلية ،بأن قوات الاحتلال هاجمت الأهالي والمتضامنين في محيط منزل عائلة سالم في الجزء الغربي من حي الشيخ جراح، حيث أصيب خلال الاعتداء عدد من الأهالي والمتضامنين برضوض وكسور، ونقل الفتى محمد العجلوني وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المستشفى، بعد تعرضه للضرب المبرح على أيدي شرطة الاحتلال التي هددت باعتقاله لمجرد ترديده الله أكبر.