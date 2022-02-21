شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. بوتين: أوكرانيا تمتلك أسلحة دمار شامل ولن نسمح بأي تهديد لروسيا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطابه الذي وجهه مساء اليوم الإثنين إلى الشعب الروسي، إن المواطنين الأوكرانيين يعانون من أوضاع اقتصادية معقدة.
وأضاف في كلمته أن أوكرانيا تمتلك أسلحة دمار شامل ولن نسمح بأي تهديد لروسيا
وأوضح أن البنى التحتية في أوكرانيا منذ حقبة الاتحاد السوفيتي دمرت، وأن الغرب سيطر على مقدرات أوكرانيا
وتابع قائلا : أوكرانيا غير مستقلة وتخضع لسيطرة الغرب، و لدينا أدلة على عقيدة عسكرية جديدة في أوكرانيا ضد دونباس
وأشار إلى أن الغرب يدفع أوكرانيا للقيام باستفزازات على خط التماس في دونباس، وأن أوكرانيا لديها بنية تحتية من الحقبة السوفيتية لتكون دولة نووية
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