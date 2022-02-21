شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. بوتين: أوكرانيا جزء لا يتجزأ من تاريخنا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة يلقيها – الآن- للشعب الروسي، إن أوكرانيا ليست دولة جوار فحسب بل لدينا تاريح وثقافة ودين مشترك. وجاءت تصريحاته كالتالي: شرقي أوكرانيا “أرض روسية قديمة” روسيا الشيوعية هي من أسس أوكرانيا الحديثة ستالين حرر أوكرانيا ومنحها بعض الأراضي لتشكيل دولتها أوكرانيا جزء لا يتجزأ من تاريخنا الثورة البلشفية هي من صنعت أوكرانيا بشكلها الحالي منطقة دونباس سحبت من سيادة روسيا إلى السيادة الأوكرانية

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