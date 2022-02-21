شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة جديدة تلاحق المليشيا.. سجن سري لحزب الله في سوريا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

في واقعة جدية تكشف حقيقة مليشيا حزب الله اللبناني وما يقوم به من أعمال خارج الأعراف والقوانين الدولية، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مليشيا حزب الله أنشأت سجنا سريا جديدا داخل الأراضي السورية.

وبحسب المرصد، فإنه جرى إنشاء السجن الجديد قرب مستوصف في منطقة تقع غرب مدينة تدمر بريف حمص الشرقي وسط سوريا.

وأوضح المرصد أنه تم إحاطة السجن بأسلاك شائكة، منوها أنه في 12 فبراير الحالي ، غادر 25 مقاتلا من الجنسية الأفغانية يتبعون للمليشيات الإيرانية مدينة تدمر مع عائلاتهم، وتوجهوا شرقا نحو المحطة الثالثة التي تبعد عن مدينة تدمر نحو 40 كيلومترا.

يأتي هذا في الوقت الذي الخليج 365 فيه المليشيات الولائية تغلغلها في النسيج السوري واستقطاب الشبان والرجال، مستغلين الوضع المعيشي الكارثي عبر تقديم إغراءات مادية وامتيازات.

ونقل المرصد السوري عن مصادر أن عناصر من حزب الله والحرس الثوري سيتولون مهمة الإشراف على عمليات التدريب في عمليات قتالية.