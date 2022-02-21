شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تلغي العزل الذاتي بعد ثبوت الإصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين إن بريطانيا ستلغي الشرط القانوني الخاص بالعزل الذاتي لمن تثبت إصابتهم بكوفيد-19 اعتبارا من 24 فبراير شباط.

وقال جونسون أمام البرلمان "سنلغي جميع القيود المحلية المتبقية في القانون. واعتبارا من يوم الخميس القادم، 24 فبراير، سنلغي المطلب القانوني الخاص بالعزل الذاتي بعد نتيجة الفحص الإيجابي لفيروس كورونا".

وأضاف "حتى الأول من أبريل سنواصل تقديم النصح لمن تثبت إصابتهم بالفيروس بالتزام المنازل. ولكن بعد ذلك، سنشجع من يعانون من أعراض فيروس كورونا بالاضطلاع بمسؤوليتهم الشخصية".