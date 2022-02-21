اجتماع 'مغلق' للاطار التنسيقي في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر برلماني، الاثنين، بعقد اجتماع "مغلق" من قبل الاطار التنسيقي في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "اجتماعا مغلقا عقد مساء اليوم بمنزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ومن ثم تم استكمال الاجتماع بمنزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري".

وأضاف المصدر أن "الاجتماع هو لمناقشة آليات انهاء حالة الانسداد السياسي بحضور قيادات الاطار".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وصل عصر اليوم الاثنين، الى العاصمة بغداد.