وزير الخارجية يترأس اجتماعا خليجيا في بروكسل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد على هامش الاجتماع الوزاري الخليجي - الأوروبي الـ26 في العاصمة البلجيكية بروكسل. واستعرض الاجتماع أوجه العلاقات الأخوية الخليجية المتينة وسبل تعزيزها في مجالات التعاون كافة، بالإضافة إلى مناقشة سبل توطيد التعاون والتنسيق الخليجي بشأن التحديات الإقليمية والعالمية والملفات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الآراء حولها، ولا سيما ملفات الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم.



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