البرلمان العربي يندد بانتهاكات إثيوبيا لنهر النيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ندد البرلمان العربي بإعلان إثيوبيا البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل مساسا خطيرا بالحقوق المائية لمصر والسودان، وانتهاكا صريحا للاتفاقيات الدولية والثنائية التي تنظم استخدام مياه نهر النيل كنهر دولي، بما في ذلك التزاماتها بإعلان المبادئ لعام 2015م. وقال رئيس البرلمان العربي عادل العسومي: إن هذه التصرفات الأحادية المرفوضة شكلا وموضوعا.



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