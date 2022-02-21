1700 حقيبة شتوية سعودية للنازحين في مأرب وتعز

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وواصل المركز تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي لمخيمات النازحين في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، حيث ضخ حلال الأسبوع الأول من فبراير 367.500 لتر من المياه الصالحة للخزانات، و367.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، ونفذ 28 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، استفاد من تلك الخدمات 8.400 فرد.
واستفاد 8.061 شخصا من خدمات العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في مديرية الخوخة بالحديدة خلال الأسبوع نفسه، في مقابل 492 مستفيدا في مديرية عبس بمحافظة حجة.
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