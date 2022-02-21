شكرا لقرائتكم خبر 1700 حقيبة شتوية سعودية للنازحين في مأرب وتعز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 1700 حقيبة شتوية وزعها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس للمتضررين والنازحين في اليمن، بواقع 1,000 حقيبة بمديرية المعافر بمحافظة تعز استفاد منها 6.000 فرد، و700 حقيبة لنازحي البيضاء بمحافظة مأرب، استفاد منها 4.200 فرد.

وواصل المركز تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي لمخيمات النازحين في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، حيث ضخ حلال الأسبوع الأول من فبراير 367.500 لتر من المياه الصالحة للخزانات، و367.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، ونفذ 28 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، استفاد من تلك الخدمات 8.400 فرد.

واستفاد 8.061 شخصا من خدمات العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في مديرية الخوخة بالحديدة خلال الأسبوع نفسه، في مقابل 492 مستفيدا في مديرية عبس بمحافظة حجة.