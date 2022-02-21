السودان يتراجع عن زيادة أسعار غاز الطهي

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وأعلنت وزارة الطاقة والنفط، في بيان نقلته وكالة السودان للأنباء (سونا) «إلغاء القرار الإداري الذي تم فيه تعديل سعر تعبئة الأسطوانة وسعر غاز المخابز»، وذلك وفقا لتوجيهات صادرة من مجلس السيادة ووزارة المالية الاتحادية.
وبدأت الحكومة الانتقالية قبل نحو عامين إصلاحات اقتصادية صعبة مدعومة من البنك الدولي تضمنت تحرير الوقود وإلغاء الدولار الجمركي وزيادة أسعار الكهرباء لكنها أبقت على دعم معقول للغاز، وفقا لوصف وكالة «سودان تريبيون».
ويشهد السودان احتجاجات متكررة وحالة من الاحتقان منذ التوترات التي شهدتها البلاد في أكتوبر الماضي، عندما حل قائد الجيش عبدالفتاح البرهان الحكومة الانتقالية.
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