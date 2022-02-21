إصابة رئيس وزراء الأردن بكورونا وإلغاء لقائه بالسيسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الأردن إصابة رئيس وزرائه بشر الخصاونة بفيروس كورونا أمس، وإلغاء لقائه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، «إن نتيجة الفحص الذي أجراه رئيس الوزراء عقب ترؤسه لاجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة مع نظيره المصري مصطفى مدبولي، ظهرت إيجابية، مع عدم وجود أعراض مرافقة للإصابة»



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