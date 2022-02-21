شكرا لقرائتكم خبر أمهات اليمن يصرخن لإنقاذ الرديني من الموت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناشدت رابطة أمهات المختطفين المنظمات الحقوقية لإنقاذ حياة المختطف في سجون ميليشيات الحوثي أحمد الرديني، بعد تدهور حالته الصحية بسجن الأمن المركزي بصنعاء.

وقالت الرابطة أمس في بلاغ من أسرة الرديني (42 عاما) من الحديدة، علمت بتدهور حالته الصحية داخل سجون الحوثي، حيث يعاني من مشاكل في القولون العصبي، ووجود حصوات في الكلى ومن أمراض البروستاتا والمعدة والروماتيزم، ويواجه الإهمال الصحي داخل السجن.

وأضاف بلاغ الرابطة أن الميليشيات أحالت الرجل الذي اختطف في بداية يونيو 2016، إلى المحاكمة الجزائية بصنعاء التابعة لها، وأصدر القاضي محمد مفلح حكما بالإفراج عنه منذ مارس 2020، ولم يتم تنفيذ الحكم حتى الآن.

وحملت الرابطة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة «أحمد الرديني» وحياته، وطالبت بسرعة الإفراج عنه. كما دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى الضغط للإفراج عن المختطف الرديني وإنقاذ حياته وإنهاء معاناته بشكل عاجل.

ويقبع الرديني من سجن الأمن المركزي بصنعاء، بعد نقله إلى عدة سجون، منها سجن الأمن السياسي بمحافظة الحديدة وسجن الأمن السياسي بصنعاء.

ميدانيا، أكد مصدر ميداني أن ميليشيات الحوثي دفعت بتعزيزات عسكرية إلى جبهة أم ريش جنوب مأرب، ولجأت إلى تجنيد المهمشين للزج بهم إلى الجبهات تحت مسمى أحفاد بلال.

واعتبر رئيس الاتحاد الوطني لتنمية الفئات الأشد فقرا «المهمشين» نعمان الحذيفي، أن ما تقوم به ميليشيات الحوثي من عمليات تحشيد للشباب المهمشين من محافظات الجوف، صنعاء، ذمار وإب تحت مسمى أحفاد بلال أمر في غاية الخطورة، وحرب إبادة للمهمشين.

وأكد أنه لا مصلحة لهذه الفئة في هذه الحرب وأنه يتم إزهاق أرواح العديد من أبنائنا في جبهات القتال على امتداد مسرح العمليات القتالية مع جيش الحكومة الشرعية.

وذكر أنهم حذروا من مغبة قيام الميليشيات الحوثية التي جعلت من المهمشين وقودا لحربها العبثية الانقلابية على الدولة، ومنذ بداية الحرب في البلاد حشدت ميليشيات الحوثي المئات من أبناء فئة المهمشين والمهاجرين الأفارقة في مختلف جبهات القتال الشمالية والشرقية والجنوبية، وسط إدانات محلية ودولية واسعة.

إلى ذلك، أسقطت الدفاعات الجوية التابعة للجيش طائرتين مسيّرتين للميليشيات الحوثية، ليرتفع إجمالي الطائرات المسيّرة التي أُسقطت خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 11 طائرة.

ودمرت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران مدرسة خالد بن الوليد بمنطقة الدنانة في مديرية حيران، بمحافظة حجة، بقصفها بصاروخ باليستي. وقال مصدر محلي «إن القصف الحوثي ألحق أضرارا كبيرة بالمدرسة».

وكانت الميليشيات استهدفت مطلع الأسبوع الجاري بطائرة مسيرة، مدرسة الوحدة بمديرية حريب، جنوب مأرب، مما أسفر عن إصابة ثلاثة طلاب بجروح خطيرة. وقصفت ميليشيات الحوثي عشرات المدارس في مختلف المحافظات اليمنية.

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