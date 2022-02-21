شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تشكل لجنة للتحقيق في وقائع مقتل مدنيين وتدمير بنى تحتية في دونباس والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت السلطات الروسية، مساء اليوم الإثنين، تشكيل لجنة للتحقيق في وقائع “مقتل مدنيين” وتدمير بنى تحتية في دونباس.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل قليل، أنه سيقرر اليوم مسألة الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
وأكد بوتين أن بلاده تسعى لحل الخلاف بشأن أوكرانيا بشكل سلمي، مضيفا في كلمة له بعد اجتماعه بمجلس الأمن القومي، “أن أوكرانيا لا تريد الالتزام باتفاقية مينسك”.
وقال فلاديمير بوتين، إن جلسة مجلس الأمن القومي الروسي تهدف لتحديد مصير دونيتسك ولوغانسك، وهناك العديد من التهديدات تحيط بروسيا.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن قبول أوكرانيا في حلف الناتو يشكل تهديدا لروسيا، ونريد ردا خطيا واضحا على مطالبنا الأمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تشكل لجنة للتحقيق في وقائع مقتل مدنيين وتدمير بنى تحتية في دونباس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.