شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تشكل لجنة للتحقيق في وقائع مقتل مدنيين وتدمير بنى تحتية في دونباس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت السلطات الروسية، مساء اليوم الإثنين، تشكيل لجنة للتحقيق في وقائع “مقتل مدنيين” وتدمير بنى تحتية في دونباس.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل قليل، أنه سيقرر اليوم مسألة الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.

وأكد بوتين أن بلاده تسعى لحل الخلاف بشأن أوكرانيا بشكل سلمي، مضيفا في كلمة له بعد اجتماعه بمجلس الأمن القومي، “أن أوكرانيا لا تريد الالتزام باتفاقية مينسك”.

وقال فلاديمير بوتين، إن جلسة مجلس الأمن القومي الروسي تهدف لتحديد مصير دونيتسك ولوغانسك، وهناك العديد من التهديدات تحيط بروسيا.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن قبول أوكرانيا في حلف الناتو يشكل تهديدا لروسيا، ونريد ردا خطيا واضحا على مطالبنا الأمنية.