شكرا لقرائتكم خبر عن قبل كلمة بوتين.. رئيس أوكرانيا يدعو لاجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي والدفاع في بلاده والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دعا رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي والدفاع في بلاده، على خلفية كلمة بوتين المرتقبة للشعب والتي من المقرر أن يعلن فيها اعترافه باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا.

كما أجرى الرئيس الأوكراني، مشاورات عاجلة مع الرئيس الفرنسي ومستشار ألمانيا.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيدلي بكلمة موجهة إلى الشعب الروسي بعد قليل.

وكان الرئيس الروسي قال إنه سيتخذ اليوم الاثنين قراره حول مسألة الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من طرف واحد.

وترأس بوتين اجتماعا استثنائيا لمجلس الأمن الروسي حيث أبلغ أعضاؤه الرئيس بمواقفهم بشأن مسألة الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، اللتين تعتبرهما روسيا حاليا جزءا من أراضي أوكرانيا.

وأيد أعضاء المجلس، بينهم رئيس الوزراء، ميخائيل ميشوستين، ووزير الخارجية، سيرغي لافروف، ووزير الدفاع، سيرغي شويغو، وسكرتير مجلس الأمن، نيكولاي باتروشيف، ونائب رئيس مجلس الأمن، دميتري مدفيديف، ووزير الداخلية، فلاديمير كولوكولتسيف، ومدير هيئة الاستخبارات الخارجية، سيرغي ناريشكين، ومدير هيئة الأمن الفدرالية، ألكسندر بورتنيكوف، فكرة الاعتراف باستقلال الجمهوريتين.