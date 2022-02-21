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شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يفاجئ الجميع بكلمة للشعب يحسم فيها ما توعد به اليوم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيدلي بكلمة موجهة إلى الشعب الروسي بعد قليل.
ولم يكشف بيسكوف عن مزيد من تفاصيل بشأن الكلمة المتوقعة.
ويأتي ذلك بعد عقد الرئيس الروسي اجتماعا لمجلس الأمن القومي، ناقش خلاله اعتراف موسكو باستقلال “جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين” عن أوكرانيا على خلفية التصعيد في منطقة النزاع بدونباس شرقي أوكرانيا.
ودعا أعضاء مجلس الأمن القومي الرئيس بوتين للاعتراف باستقلال “الجمهوريتين”، وهو ما أكده في تصريحات سابقة بحسم هذا الملف اليوم.
ومن المتوقع الإعلان عن قرار الرئيس بهذا الصدد اليوم الإثنين.
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