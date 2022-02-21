شكرا لقرائتكم خبر عن انفجارات في مطار دونيتسك وتصاعد حاد للأعمال القتالية شرق أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

وقعت عدة انفجارات في منطقة مطار مدينة دونيتسك شرق أوكرانيا وسط تصاعد حاد للأعمال القتالية بين الجيش الحكومي والقوات المحلية.

وحسب وكالة “نوفوستي” الروسية استنادا إلى مراسلها في المدينة أن منطقة المطار تتعرض لقصف مدفعي.

وتشهد منطقة دونباس شرق أوكرانيا، تصعيدا حادا، منذ الخميس الماضي حيث تحدثت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المعلنتين ذاتيا عن أنشط عمليات قصف تتعرضان له، متهمتين السلطات في كييف.

والجمعة أعلن كل من رئيس دونيتسك، دينيس بوشيلين، ورئيس لوغانسك، ليونيد باسيتشنيك، بدء عمليات إجلاء سكان الجمهوريتين إلى أراضي روسيا بهدف تفادي سقوط ضحايا بين المدنيين.