شكرا لقرائتكم خبر عن شولتس يحذر بوتين من الاعتراف بالمنطقتين انفصاليتين في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر المستشار الألماني أولاف شولتس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الاعتراف بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين في شرق أوكرانيا كدولتين مستقلتين.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبيشترايت اليوم الاثنين إن شولتس أوضح لبوتين في اتصال هاتفي جرى بينهما، أن مثل هذه الخطوة تقف " في تعارض صارخ" مع اتفاقية مينسك للتسوية السلمية للصراع في شرق أوكرانيا وستكون بمثابة "خرق أحادي الجانب" للاتفاقات من جانب روسيا.

كان مجلس الأمن القومي الروسي طالب بوتين في وقت سابق بالاعتراف بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك، ومن المنتظر أن يبت بوتين اليوم في الطلب المقدم من الانفصاليين الموالين لروسيا ومن البرلمان الروسي.

وأدان شولتس خطط الضم، وأفاد هيبيشترايت بأن شولتس طالب بوتين بالتهدئة الفورية وبسحب القوات المحتشدة على الحدود الأوكرانية.