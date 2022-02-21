شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تطالب اليابان بتخفيف القيود على دخول الأجانب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحبت غرفة التجارة الأمريكية في اليابان بقرار السلطات اليابانية الفتح المحدود للحدود أمام دخول الأجانب، في حين دعت السلطات إلى زيادة الحد الأقصى لعدد الأجانب المسموح لهم بدخول اليابان وتسهيل الإجراءات البيروقراطية "الكابوسية".

وقال كريستوفر لافلور المستشار المتخصص لغرفة التجارة الأمريكية في اليابان لتلفزيون بلومبرج اليوم الاثنين إن خطط إعادة فتح حدود اليابان تدريجيا اعتبارا من الأسبوع المقبل سيراقبها مجتمع الأعمال بدقة.