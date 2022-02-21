اجتماعات خليجية – أوروبية في بروكسل تبحث المستجدات الإقليمية والعالمية

الرياض: استعرض وزراء خارجية دول الخليج برئاسة الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، مع رئيس المجلس الأوروبي أوجه العلاقات الخليجية الأوروبية في العديد من مجالات التعاون، وسبل الدفع بها نحو آفاق أرحب، بالإضافة إلى آخر المستجدات الإقليمية والعالمية والملفات ذات الاهتمام المشترك.

ووصل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، اليوم (الاثنين)، إلى مقر الاتحاد الأوروبي لترؤس الجانب الخليجي في الاجتماع الوزاري الخليجي – الأوروبي الـ26 الذي سينعقد اليوم بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وحضر الأمير فيصل بن فرحان لدى وصوله مقر الاجتماع مأدبة إفطار عمل أقامها رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، على شرف وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترحيباً بهم في مقر الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.