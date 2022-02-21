شكرا لقرائتكم خبر أوكرانيا للاتحاد الأوروبي: عاقبوا روسيا فورا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات فورية على موسكو، لإظهار أنه «ينفذ ما يقوله»، بدلا من انتظار الغزو الروسي المرتقب. وقال كوليبا إن هناك «أسبابا وجيهة ومشروعة لفرض بعض العقوبات على الأقل الآن» واتخاذ إجراءات لمنع الغزو الروسي لأوكرانيا. وأضاف «هناك الكثير من القرارات التي يمكن أن يتخذها الاتحاد الأوروبي الآن لتوصيل رسائل واضحة إلى روسيا مفادها أنه لن يتم التسامح مع التصعيد». ورحب كوليبا بالاقتراح الفرنسي لعقد قمة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة الأزمة الأوكرانية.

كانت هذه تفاصيل خبر أوكرانيا للاتحاد الأوروبي: عاقبوا روسيا فورا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.