5 دواعش في قبضة الشرطة التركية

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ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن بيان للولاية القول إن وحدات من فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن الولاية نفذت بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات حملة مداهمة على عدد من المنازل.
وأسفرت الحملات المتزامنة عن توقيف خمسة أشخاص يحملون جنسيات دول أجنبية. يشار إلى أن تنظيم داعش كان أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية التي شهدتها تركيا خلال السنوات الماضية، وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات.
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