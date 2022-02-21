"صحة النواب" توصى بتواجد طبيب فى كل وحدة صحية بمركز شبين الكوم بالمنوفية

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، طلبى إحاطة مقدمين من النائبة شيرين القشاش، بشأن عدم وجود طبيب واحد على الأقل بالوحدات الصحية الكبرى بمركز شبين الكوم، وعدم وضع جدول أو نظام حقيقى لعمل القوافل الطبية فى محافظة المنوفية.

ورد الدكتور فيصل محمود جودة - مدير مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، وقال أن شبين الكوم هى عاصمة محافظة المنوفية وبها أكثر من مستشفى لتقديم الخدمة للمواطنين (مستشفى شبين الكوم التعليمي- مستشفى جامعي- مستشفى التأمين الصحي).

وأضاف أن خدمات الرعاية الصحية المتمثلة فى الوحدات الصحية تقدم فى مركز صحى واحد و29 وحدة لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية من تنظيم الأسرة ومتابعة الحمل والتطعيمات وتسجيل المواليد وخلافه، مشيرا إلى أنه نظرًا لنظام التكليف الجديد (الزمالة) يوجد عجز شديد فى الأطباء، حيث يقضى الأطباء مدة 3 شهور فقط بالوحدات الصحية وباقى العام بالمستشفيات، بالإضافة إلى وقف تدوير الأطباء فى جميع المراكز التدريبية طبقًا لقرار (141) فى 2/10/2021 نظرًا لجائحة كورونا، بالإضافة إلى وجود بعض التخصصات التى لا يحدث لها تدوير مثل التخدير، العناية المركزة، طب الطوارئ، ونقل الدم.

وتابع: كما يوجد عدد من أطباء الزمالة فى تجميد بعد موافقة الأمين العام للهيئة لقضاء الخدمة العسكرية أو إجازة رعاية طفل أو اجازات وجوبية وعددهم 76 طبيبا، وتم دعم الوحدات الكبرى بالأطباء والقوى اللازمة للتشغيل لتقديم التخصصات المختلفة لخدمة المواطنين، أما باقى الوحدات يتم تدوير الأطباء للعمل بها لسد العجز الشديد للأطباء البشريين.

من جانبه، قدم الدكتور أشرف الأتربى مدير عام الإدارة العامة للمستشفيات بيان تفصيلى عن القوافل العلاجية التى تم تنفيذها فى محافظة المنوفية، ولكن النائبة شيرين القشاش لم تقتنع بالرد، وطلبت تأجيل مناقشة طلب الإحاطة لحين حضور الدكتورة وفاء الصادق مدير عام القوافل الطبية بوزارة الصحة والسكان.

وأوصت اللجنة بضرورة تواجد طبيب واحد على الأقل فى الوحدات الصحية الكبيرة الآن، وفى خلال شهر من تاريخه يتم العمل على وجود طبيب واحد على الأقل فى جميع الوحدات الصحية.