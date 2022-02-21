"محلية النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن توقف محور شرق الدلتا

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها مساء اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائبة مى غيث، بشأن نزع ملكية الأراضى الزراعية المطلوبة لتنفيذ القطاع الرابع من محور شرق الدلتا لربط الطريق الدائرى الإقليمى (بلبيس) ودائرى الزقازيق – السنبلاوين، مروراً بالزنكلون – بنى شبل – كفر الأشراف حتى القنايات بطول 20 كم وعرض 60 مترا.

وقالت النائبة مى غيث خلال اجتماع اللجنة، إنه تم طرح ذلك الطريق منذ 27 من يونيو سنة 2018، وهو ما يتطلب ضرورة تعويض المواطنين عن المدة التى لم يتمكنوا خلالها من زراعة الأرض، وذلك فى ضوء ما انتهت إليه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 9 من فبراير سنة 2022.

وطالب عدد من نواب محافطة الشرقية منهم النائب عبدالباقى تركيا وحمودة محمد ومى غيث، بضرورة استكمال وزارة النقل لذلك المحور المهم الذى يخدم 9 مليون مواطن هم سكان محافظة الشرقية .

وعقب مسئول وزارة النقل على مطالب النواب بإعادة إنشاء ذلك الطريق بأنه تم رفعه من خطة الهيئة منذ عامين، وهو ما يتطلب قرار جديد بنزع الملكية وتوفير وموازنة جديدة، ﻿لافتا إلى أن وزارة النقل تطبق التكليفات الرئاسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية من خلال البعد قدر الإمكان عن نزع مليكة الأراضى الزراعية لإقامة الطرق .

وأشاد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بتلك التكليفات الرئاسية حول الحفاظ على الرقعة الزراعية، قائلا: تكليف محمود من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبا بحصر الحكومة للتلفيات التى تعرضت لها أراضى المواطنين لتعويضهم .

وأوصى رئيس لجنة الادارة المحلية باستمرار الاجتماعات لبحث كافة السبل لاستمرار العمل فى محور كر شرق الدلتا، لافتا إلى أنه سيتم دعوة مسئولين من وزارة التخطيط والمالية إلى جانب الوزارات التى شاركت فى الاجتماع وهى النقل والرى والتنمية المحلية .