"تعليم النواب" توصى بتشكيل لجنة لدراسة مشكلات المعاهد والمدارس القومية

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامى هاشم، بتشكيل لجنة مصغرة من لجنة التعليم لدراسة المشكلات التى تعانى منها المعاهد والمدارس القومية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل عصفور بشأن المعاهد والمدارس القومية.

وطالب محمد عبد الهادى رئيس مجلس إدارة المعاهد والمدارس القومية، أعضاء لجنة التعليم بضرورة تعديل القانون الخاص بالمعاهد القومية، حيث إنه لا يتواكب مع التطورات والاوضاع الحالية.

وتابع قائلًا: "لا أستطيع أن أرفع المصروفات لكى أحسن الرواتب إلا بموافقة مجلس إدارة كل مدرسة قومية، خيث لها جمعية خاصة بها".

فيما قال أحمد إبراهيم مسئول الشئون القانونية بمجلس إدارة المعاهد القومية، أن مجلس الإدارة الحالى قام بتفعيل اللجنة التى تم تشكيلها فى 2020، حيث لأول مرة، وتم عقد آخر اجتماع منذ شهر ورفع تقرير بذلك للوزارة.

واستطرد: المدارس القومية بها تعليم إى جى والدبلومة الأمريكية بـ20 ألف جنيها فقط ولا يمكن زيادتها، فى حين يتم صرف رواتب قريبة للعاملين بتلك المدارس ما يقارب المدارس الرسمية، ونعمل الآن على تعديلات لتقديمها للجنة لتكون فى مصلحة الطالب والمعلم وولى الأمر.

وطالبت النائبة منى عبدالعاطى وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، الدكتور وليد ماهر مسئول الاتصال السياسى بوزارة التربية والتعليم بتقرير عن عمل اللجنة التى تم تشكيلها فى 2020 والمتعلقة بالمعاهد القومية وما أنجزته.

وكان أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب قد انتقدوا المعاهد والمدارس القومية، معتبرين أنها خارج سيطرة الوزارة.