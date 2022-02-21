"صناعة النواب" توصى بزيارة ميدانية للمجمع الصناعى بالغردقة لرصد المعوقات

القاهرة - سامية سيد - استعرض النائب أحمد السيد مهنى، طلب الإحاطة خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب معتز محمود، بشأن أزمة مستثمرى مجمع صناعات الغردقة، ومخالفة التعاقدات لكراسة الشروط، وعقد الهيئة، ما يهدد المستثمرين والصناعة المصرية، قائلا:" أن المستثمرين الشباب تقدموا بالعديد من الشكاوى منها تحصيل رسوم النظافة أكثر من مرة مما يكلفهم فى بداية المشوار، مضيفا أن الوحدات لم يصلها المرافق بل يتحملها المستثمر وغيرها من الشكاوى المختلفة.

وتابع:" بالإضافة لعدم تطبيق الإعفاء بخصوص القيمة الإيجارية كما ورد بالعقد المبرم بين الهيئة والمستثمر، كما لم يتم إخطار أى مستثمر بشكل رسمى، أو شفهى بسداد قيمة الخدمات بعد أو قبل هذا القرار، بل تم إيقاف التعامل وإرسال إخطارات بسداد قيمة الخدمات بالمخالفة للعقد وكراسة الشروط، وتم تحميل المستثمرون بالكثير من الأعباء غير المنصوص عليها بالتعاقد مثل دفع رسوم النظافة ثلاثة مرات، الأول: ما يتم دفعه شهريًا بموجب التعاقد، والثانى ما يتم دفعه على فاتورة الكهرباء، والثالث مقابل التعاقد مع شركة خاصة لرفع القمامة من 300 جنيهًا إلى 400 جنيهًا.

وقال اللواء أشرف رأفت، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن هناك شكاوى وصلت وتم فحصها كما أننا التقينا بعدد منهم للاستماع إلى شكواهم، مشيرا إلى أن هناك إعفاء من الإيجار لمدة 9 شهور، وإن المجمع الصناعى تمت إقامته وتحديد النشاط به طبقًا للميزة النسبية الموجودة بالمنطقة، مثل صناعات الغزل والنسيج، والصناعات الهندسية، والغذائية، ومواد بناء ديكورية.

وتساءل النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، هل من المنصف أن يدفع المستثمر رسوم نظافة تعادل 50% من قيمة الإيجار، مطالبا بدراسة جدوى عن أهم الصناعات القائم عليها المجمع الصناعي".

وأوصت اللجنة بعمل زيارة ميدانية لمجمع الصناعات بالغردقة للوقوف على المشاكل والأزمات التى تواجهه من عدمه.