شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة النواب تطالب بتشكيل لجنة لفض النزاع بين الآثار والإصلاح الزراعى بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، أولها طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوى، بشأن تضرر ملاك أراضي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي (جمعيتي النميري، أبو حمص) محافظة البحيرة من منازعة هيئة الآثار بالمحافظة في ملكية مساحاتهم المسجلة والتي تم سداد كامل ثمنها.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من ممثلين عن محافظة البحيرة والإصلاح الزراعي وهيئة المساحة وهيئة الآثار لمعاينة هذه المساحات على الطبيعة وجهة الولاية والتصرفات عليها وإفادة اللجنة بتقرير فى اجتماع قادم، وذلك بهدف حسم النزاع على الأرض.
وذلك بعدما أوضح ممثل وزارة الآثار، أن تلك المشكلة تكمن فى مساحة خمس أفدنة ضمن المساحة الإجمالية لأراضي الجمعيتين، مشيرا إلى أن الـ 5 أفدنة تابعة للآثار، ولدينا استمارات أملاك آثار لهذه المساحة، أن كل الأوراق لدينا تؤكد أنها بتقول أرض أثرية.
وناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب السيد خضر، بشأن مغالاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية في تقدير قيمة مساحات المنتفعين بأراضي الأمير عمر طوسون - مركز طلخا - محافظة الدقهلية رغم تخلل هيئة المساحات أراضي ملك الإصلاح الزراعي وأخرى أملاك الدولة، وسداد المنتفعين قيمة مساحاتهم منذ عام 1992 إلى هيئة الِإصلاح الزراعي.
وأوصت اللجنة بعد الاستماع إلى النائب السيد خضر وممثلي الحكومة، بتشكيل لجنة من ممثلين من هيئة الخدمات الحكومية وهيئة الإصلاح الزراعى بمحافظة الدقهلية بحضور النائب لمعاينة مساحات المنتفعين ومراجعة الإجراءات والاطلاع على المستندات وإفادة اللجنة بتقرير خلال شهر.