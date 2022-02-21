شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة النواب تطالب بتشكيل لجنة لفض النزاع بين الآثار والإصلاح الزراعى بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، أولها طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوى، بشأن تضرر ملاك أراضي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي (جمعيتي النميري، أبو حمص) محافظة البحيرة من منازعة هيئة الآثار بالمحافظة في ملكية مساحاتهم المسجلة والتي تم سداد كامل ثمنها.

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من ممثلين عن محافظة البحيرة والإصلاح الزراعي وهيئة المساحة وهيئة الآثار لمعاينة هذه المساحات على الطبيعة وجهة الولاية والتصرفات عليها وإفادة اللجنة بتقرير فى اجتماع قادم، وذلك بهدف حسم النزاع على الأرض.

وذلك بعدما أوضح ممثل وزارة الآثار، أن تلك المشكلة تكمن فى مساحة خمس أفدنة ضمن المساحة الإجمالية لأراضي الجمعيتين، مشيرا إلى أن الـ 5 أفدنة تابعة للآثار، ولدينا استمارات أملاك آثار لهذه المساحة، أن كل الأوراق لدينا تؤكد أنها بتقول أرض أثرية.

وناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب السيد خضر، بشأن مغالاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية في تقدير قيمة مساحات المنتفعين بأراضي الأمير عمر طوسون - مركز طلخا - محافظة الدقهلية رغم تخلل هيئة المساحات أراضي ملك الإصلاح الزراعي وأخرى أملاك الدولة، وسداد المنتفعين قيمة مساحاتهم منذ عام 1992 إلى هيئة الِإصلاح الزراعي.

وأوصت اللجنة بعد الاستماع إلى النائب السيد خضر وممثلي الحكومة، بتشكيل لجنة من ممثلين من هيئة الخدمات الحكومية وهيئة الإصلاح الزراعى بمحافظة الدقهلية بحضور النائب لمعاينة مساحات المنتفعين ومراجعة الإجراءات والاطلاع على المستندات وإفادة اللجنة بتقرير خلال شهر.