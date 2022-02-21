شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات النواب تطالب بوضع آلية لتحويل الحالات الإنسانية لأصحاب مشروعات صغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسائلت النائبة مارسيل سمير، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن آلية تعامل محافظة المنوفية مع أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى يتم إلقاء الضوء عليها من قبل وسائل الإعلام المختلفة والتى يُطلق عليها حالات إنسانية.

ومن جانبه، قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن وزارة التضامن لديها برامج جيدة فى المشروعات متناهية الصغر، بالإضافة لمنح تكافل وكرامة بناء على التوجه الرئاسى، متابعا:" وجهت سؤالا للوزيرة بشأن إلى متى سيتم منح تكافل وكرامة؟، ومتى يتحول الشخص القادر على العمل لمنتج، بالإضافة لتطوير المشروعات متناهية الصغر".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات اليوم برئاسة النائب محمد كمال مرعى، لمناقشة المعوقات التي تواجه تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفض التشابكات القائمة مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في محافظة المنوفية.

وتابع:"هذا الفكر يستوجب إعادة نظر لتطوير المشروعات متناهية الصغير ومن ثم تسليم هؤلاء الأشخاص لجهاز تنمية المشروعات حتى يتم العمل على التطوير والتنمية، خاصة وأن المشروعات الصغيرة تمثل قاطرة التنمية الحقيقية للاقتصاد القومى".