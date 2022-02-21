شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: إطلاق حملة للحوار الوطنى للمناخ فى مارس توجه لجميع فئات المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن توجهات القيادة السياسية وجهت في الملف البيئي بالسير في مسارين علي التوازي أولهما معالجة مشاكل الماضي قدر المستطاع مع تغيير فكر النشيء الحديث، وغير ذلك سنجد "القطار قد فاتنا"، مشيرة إلي أن شهر مارس سيشهد إطلاق الحوار الوطني للمناخ والتغيرات المناخية بحملات توعيه علي مستوي المحافظات ويوجه لجميع الفئات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، اليوم لمناقشة ملف "تغير المناخ " وإثره على العالم واستعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ ( 27 Cop)، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة.

وقالت فؤاد، إنه تم الانتهاء من 28 مدفن النفايات وجاري العمل على 19 مدفن آخر فى ضوء الخطة الحكومة للمدافن علي مستوي محافظات الجمهورية.

وشددت ياسمين فؤاد، على أنه يتم ك دعم المصانع للتخلص من التلوث الصناعي، مشيرة إلي أن مصانع 6 أكتوبر تحسنت أوضاعها كثيراً عما سبق، وفقا لما يتم رصده علي شبكة الانبعاثات، وقامت كثير من الشركات بعمل محطات صرف معالج.

ونوهت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة إلي قيامها بالتنسيق مع وزارتي الاسكان والتجارة، بعمل حصر لمحطات الصرف الصناعي والصحي بالمدن الصناعية المختلفة، فضلا عن العمل علي توفيق أوضاع المصانع التي تقوم بالصرف المباشر علي نهر النيل، خاصة مصانع السكر.

وعن تساؤلات النواب حول وضع حرق قش الأرز حاليا علقت وزيرة البيئة بقولها : "مش بيحصل حرق حاليا، لأنه أصبح له مردود اقتصادي بالنسبة للفلاحين،ما يتم حرقه ربما البواقي، أما حرق المخلفات فيحرر شده المحاضر ويعاقب".