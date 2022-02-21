"خطة النواب": "المركزى للمحاسبات" رصد عجز 160 مليون جنيه بالصناديق الخاصة لجامعة

القاهرة - سامية سيد - قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة والاقتصادية للسنة المالية 2020/2021، رصد العديد من المخالفات والملاحظات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، لمناقشة التقرير الأول (العام) للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامى موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2020/2021.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة أن تقرير "المركزى للمحاسبات" رصد وجود عجز ومخالفات فى بعض الصناديق الخاصة للجامعات، منها عجز 160 مليون جنيه فى صندوق واحد بإحدى الجامعات، وعدم تحصيل موارد خاصة بالصندوق، متابعا: "هناك علامات استفهام فى الجامعات، وكل ما يهمنى مستحقات الدولة تحصل

وقال كامل كمال، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية: "ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات نتلقى ردود بها، وهناك مخالفات تحال للنيابة للتحقيق فيها، والدولة تحصل على مستحقاتها وتؤول للموازنة العامة للدولة النسبة التى يقرها القانون من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة".