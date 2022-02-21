تصريحات «مختلفة» للسعودية بشأن اندماج إسرائيل في المنطقة: يفيد الجميع

الشارقة - اميمة ياسر - أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، كشرط لحصول أي تقارب بين بلاده وإسرائيل.

جاء ذلك في تصريحات لصحيفة "معاريف" العبرية، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، ردًا على سؤال بشأن إمكانية تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية، حيث قال الوزير: "بالنسبة لنا، هذا سيحدث حينما يتم التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية".

وأضاف: "اندماج إسرائيل في المنطقة سيكون مفيدا بدرجة كبيرة، ليس لإسرائيل فقط وإنما بل للمنطقة بأكملها".

وأكد أنّه بدون حل المشكلات الأساسية للشعب الفلسطيني ومنحه حقه في الاحترام والسيادة فإن الأصوات المنطقة ستكون هي الأقوى في المنطقة.

ولفت إلى أن الأولوية الآن هي لإيجاد تسوية، بحيث يجلس الإسرائيليون والفلسطينيون معا ويكون لديهم عملية سلام يمكن العمل عليها.

وأشار إلى أنّ هذا سيجعل الأمر أسهل بالنسبة لجميع الدول التي ليس لديها علاقات مع إسرائيل حتى الآن.