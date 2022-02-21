شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام النواب توصى بتخصص قطعة أرض لإنشاء قصر ثقافة أبو حمص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإعلام طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاني بشأن عدم إنشاء قصر ثقافة أبو حمص– محافظة البحيرة بالرغم من صدور قرار تخصيص للأرض منذ أكثر من عشر سنوات.

أوصت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة النائب يوسف الحسينى وكيل اللجنة، قيام الهيئة العامة لقصور الثقافة بمخاطبة وزارة التنمية المحلية ممثلة فى محافظة البحيرة، بإعادة تخصيص قطعة الأرض السابق تخصيصها بالقرار رقم 556 لإنشاء قصر ثقافة أبو حمص بمحافظة البحيرة استجابة لطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوى، جاء ذلك أثناء اجتماع لجنة الإعلام بمجلس النواب بحضور اللواء محمد شوقى سكرتير عام محتفظة البحيرة وهانى كمال رئيس الإدارة المركزية لشىون مكتب رئيس هيئة قصور الثقافة.

ودعا النائب نادر مصطفي وكيل اللجنة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الهيئة العامه لقصور الثقافة والجهات الحكومية موافاة اللجنة بالاماكن المحرومة من قصور الثقافة وذلك للعمل على تغطية هذه المناطق على مستوى الجمهورية بإنشاء قصور للثقافة لنشر الوعى وتبنى المواهب.