"إسكان النواب": نعمل على التوسع فى تصدير المقاولات لأفريقيا بعد نجاح التجربة

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قطاع المقاولات المصرى عليه أن يستغل الطفرة الكبيرة التى يعيشها قطاع التشييد والبناء بشكل هام فى مختلف المحافظات بصورة سريعة وشكل مكثف لكى يكون له تواجد فى العديد من الدول الأفريقية.

وشدد حمودة، خلال كلمته اليوم، باجتماع اللجنة، على ضرورة أن يعزز قطاع المقاولات من تواجده الفعلى فى دول أفريقية أخرى مثل تنزانيا وأوغندا شهدت نجاحات لشركات مصرية فى تنفيذ مشروعات المقاولات والطاقة والكهرباء.

وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن مستوى التطلعات لدينا فى مجال تصدير المقاولات إلى الدول الأفريقية لازال أعلى بكثير من الواقع الفعلى لحجم المشروعات التى تقوم بتنفيذها شركات المقاولات المصرية فى تلك الدول، متابعا:" أن الأوان لأن نتحرك سريعا من أجل المنافسة فى هذا السوق الواعد مستغلين حجم الأعمال المتنامى فى العديد من الدول الأفريقية، وكذلك ما نتمتع به من وسائل وسبل دعم تمنح شركاتنا مميزات نسبية، مثل اتفاقيات التجارة الإقليمية والثنائية والموقع الجغرافي".