شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تدعو أعضاءها لتقديم مقترحاتهم لمناقشتها باجتماع الجمعية العمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا مجلس نقابة الصحفيين، أعضاء الجمعية العمومية الراغبين فى تقديم اقتراحاتهم لمناقشتها فى اجتماع الجمعية العمومية العادية، المقرر عقدها يوم الجمعة الموافق 4 مارس 2022، فى موعد غايته أسبوع قبل الانعقاد طبقا للمادة 34 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1976.

ولفت مجلس نقابة الصحفيين إلى أن الاقتراحات تقدم مكتوبة فى إدارة الصادر والوارد بالدور الأول، مشيرا إلى أن آخر موعد لتقديم الاقتراحات يوم الخميس الموافق 24 فبراير.