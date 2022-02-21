إسكان النواب: أغلب دول أفريقيا تتطلع للتعاون مع الشركات المصرية بالبنية التحتية

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن السنوات الـ7 السابقة شهدت تنمية كبيرة بمختلف نواحيها، وفيما يخص سبل تدعيم وتنشيط حركة تصدير قطاع المقاولات لقارة أفريقيا، حيث يشكل التوجه نحو أفريقيا تحديًا مهمًا وضروريًا اهتمت به القيادة السياسية وعملت على دعمه بكافة الصور جميع المجالات السياسية والاقتصادية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية.

وتابع حمودة، خلال كلمته باجتماع اللجنة اليوم: "نجحت الدبلوماسية المصرية فى أن تستعيد الكثير من دور مصر الريادى فى القارة السمراء، بعد أن استعادت مكانتها الطبيعية فى الاتحاد الأفريقى وعمدت إلى توطيد علاقتها وشراكتها السياسية والاقتصادية بالمنظمات الهيئات التابعة للاتحاد، وكذلك العديد من الدول الأفريقية التى أصبحت مصر لديها مثالا يحتذى به من حيث تجربة النمو الاقتصادى والعمرانى الذى تشهده البلاد".

واستكمل:" الأمر الذى جعل أغلب الدول الأفريقية تتطلع إلى التعاون مع الشركات المصرية وبخاصة فى مجال الإنشاءات ومشروعات البنية التحتية الذى بات يتمتع بسمعة طيبة لغاية بعدما شهده من طفرة حقيقية فى السنوات القليلة الماضية من حيث الكم والكيف، أثمرت نتائجها عن مشروعات الإسكان والمرافق والمدن الجديدة والمتطورة فى كافة أنحاء البلاد، الأمر الذى جعل العديد من الدول الأفريقية تنظر إلى التجربة المصرية بعين الإعجاب والانبهار باعتبارها التجربة القارية الرائدة للدول الآخذة فى النمو من أجل إقامة نهضتها الاستثمارية والاقتصادية.