رئيس وزراء الأردن يؤكد على دعم مصر الكامل لحقوقها فى مياه النيل.. صور

القاهرة - سامية سيد - عقدت، اليوم، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، اجتماعات الدورة الـ 30 للجنة العليا المصرية-الأردنية المشتركة، برئاسة رئيسى وزراء البلدين، الدكتور مصطفى مدبولى، والدكتور بشر الخصاونة، وبحضور وفدى البلدين، حيث حضر من الجانب المصرى، وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والتموين والتجارة الداخلية، والتعاون الدولى، والمالية، والنقل، والطيران المدنى، والتضامن الاجتماعى، والتجارة والصناعة، ومساعد وزير الخارجية للشئون العربية، وسفير مصر لدى الأردن، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس اتحاد الغرف الصناعية، ورئيس جمعية رجال الأعمال، وعددا من المسئولين وممثلى الجهات المعنية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردنى عن وافر شكره لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وللدكتور مصطفى مدبولى، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدا أن مصر والأردن يرتبطان بعلاقات استراتيجية طويلة الأمد، تعززت مع الوقت إلى أن بلغت مستويات غير مسبوقة.

وتطرق رئيس الوزراء الأردنى إلى توافق رؤى البلدين حيال التهديدات والمخاطر التى يتعرض لها الأمن القومى العربى، وسبل التعامل معها، وحرصهما على العمل بشكل مُشترك ومنسق لإيجاد حلول وتسويات سياسية لمختلف القضايا الإقليمية والأزمات التى تتعرض لها الدول العربية الشقيقة، كما أكد على دعم مصر الكامل لحقوقها فى مياه النيل فى إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

كما تطرق الدكتور بشر الخصاونة إلى التعاون بين البلدين فى مجال الغاز الطبيعى، مشددًا على أهمية الاستفادة من ذلك التعاون فى دعم لبنان الشقيق بإمدادات الوقود فى ظل أزمة الوقود التى يمر بها خلال الفترة الحالية، كما أشار إلى أن آلية التعاون الثلاثى بين مصر والأردن والعراق تحظى بأهمية كبيرة من قيادات الدول الثلاث، موضحا أن هناك تعاونًا كبيرًا مع العراق فى عدد من المشروعات فى إطار هذه الآلية.

وأشار رئيس الوزراء الأردنى إلى أنهم يعملون بدأب للبناء على نتائج زيارة سمو ولى عهد الأردن لمصر فى نوفمبر الماضى، والتى تضمنت تنفيذ مشروع للتكامل السياحى بين مصر والأردن، والذى يقوم على تصميم برامج سياحية تضم معالم سياحية من البلدين فى كل من البحر الأحمر وسيناء، وكذلك مناطق البتراء وجبل الرمل فى الأردن وغيرها.