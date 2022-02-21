بدء تشغيل البوابات الإلكترونية في منطقة آثار معابد أبو سمبل

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

انتهت وزارة السياحة والآثار من تركيب وتشغيل منظومة البوابات الإلكترونية في منطقة معابد أبوسمبل، بالإضافة إلى إطلاق موقع حجز تذاكر المعابد عبر شبكة الإنترنت.

وقال الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي أن تركيب منظومة البوابات الإلكترونية في منطقة معابد أبو سمبل يأتي استكمالا لمشروع منظومة التذاكر والبوابات الإلكترونية التي تطبقها الوزارة لاستهداف 32 موقعًا أثريًا في مختلف أنحاء الجمهورية، كمرحلة أولى، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي.

وأضاف الدكتور عبد المنعم سعيد مدير عام آثار أسوان والنوبة، أن هذه الخطوة تساهم بشكل كبير في التيسير على زائري المعابد خاصة في ظل التوقعات بتدفق عدد كبير من الزائرين المصريين والسائحين لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس غدًا، الأمر الذي من شأنه العمل على تنظيم وتسهيل حركة الزيارة وتفادي أي ازدحام قد يحدث أمام منافذ بيع التذاكر بما يحول دون الاستمتاع بهذه الظاهرة الاستثنائية.