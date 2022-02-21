تبرع الأب والأخت.. نجاح عمليتي زراعة كبد لشابين في مستشفى أسيوط الجامعي - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، اليوم الإثنين، عن نجاح عمليتين جديدتين لزراعة الكلى ليبلغ إجمالى العمليات إلى 49 عملية ضمن برنامج زراعة الكلى.

وأضاف عميد كلية الطب جامعة أسيوط، أن عمليات زراعة الكلى تجرى بأيدي فريق متدرب من أبناء الجامعة ويضم عدة تخصصات طبية وذلك بقيادة الدكتور هشام مختار مدير وحدة زراعة الكلى بالمستشفى، وإشراف الدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي لمستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور ضياء الدين عبد الحميد مدير المستشفى الجامعي لجراحة المسالك البولية والكلى، والدكتور علاء عزت عبد المنعم رئيس قسم جراحة المسالك البولية.

كشف الدكتور هشام مختار حمودة مدير وحدة زراعة الكلى، أن الحالة رقم 48 كانت زراعة كلى لشاب يبلغ من العمر 23 عامًا وبتبرع من والده الذي يبلغ من العمر 45 عامًا، والتى كانت عملية حرجة ومعقدة لوجود جلطة متكلسة بأوردة الطرف السفلي الأيمن ممتدة إلى الوريد الأجوف السفلى حتى مستوى قريب من الكليتين الأصليتين وهي ما تعتبر إحدى الحالات النادرة .

وأضاف مدير وحدة زراعة الكلى، أن الحالة رقم 49 لشاب عمره 23 عامًا وكانت المتبرعة أخت المريض تبلغ من العمر 22 عامًا؛ مشيرًا إلى أن المريض لديه نسبة أجسام مضادة أعلى من المعتاد قبل العملية وهو ما يجعله أكثر عرضة لرفض الكلية المزروعة مما يمثل صعوبة تهدد نجاح الجراحة مما استدعى إعطاء ادوية مثبطة للمناعة خاصة وقوية قبل وأثناء وبعد العملية.

وأكد الدكتور هشام حمودة، على خروج المرضى من المستشفى بوظائف الكلى طبيعية، متوجهًا الشكر إلى كافة أعضاء الفريق الطبي من أساتذة وأطباء متخصصين فى مجالات جراحة المسالك البولية والتخدير والباطنة وبتعاون أطباء الأشعة والباثولوجيا الإكلينيكية والصيدلة الإكلينيكية وفريق التمريض .