فيديو.. "معلومات الوزراء" يستعرض أهم نتائج أعمال اللجنة المصرية- الأردنية في دورتها الـ٣٠

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديوجراف، يسلط الضوء على انطلاق اجتماعات الدورة الـ30 للجنة العليا المصرية- الأردنية المشتركة برئاسة رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي، ورئيس الوزراء الأردني د.بشر الخصاونة.

وتطرق الفيديو إلى أهم مجالات التعاون المستهدفة ضمن أعمال الدورة الـ30 للجنة العليا المصرية- الأردنية المشتركة، وكذلك أهم نتائج الدورة السابقة، والتي استضافتها العاصمة الأردنية عمان، العام الماضي، بحضور جلالة الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن.

يُذكر أن اللجنة العليا المصرية- الأردنية المشتركة قد انطلقت عام ١٩٨٥، وأسهمت منذ ذلك الحين في توقيع العديد من الاتفاقيات بين مصر والأردن في شتى المجالات، وتعد أكثر اللجان انتظامًا من حيث دورية الانعقاد.

واستعرض الفيديو أوجه تنامي العلاقات المصرية- الأردنية، خصوصًا الشق الاقتصادي، وكذلك ما يتعلق بالتعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق في ملف إنتاج وتوزيع الطاقة والكهرباء، والذي أفرزته أعمال اللجنة المصرية- الأردنية على مدار دوراتها السابقة.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قد اختتمت أعمال الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، على المستوى الوزاري، أمس الأحد، بحضور يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، تزامنًا مع استقبال رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي لرئيس الوزراء الأردني، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، تمهيدًا لانطلاق أعمال اللجنة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، اليوم الإثنين.